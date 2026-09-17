Valencia: Favoritos de la cátedra para el 5y6 nacional a correrse el sábado 19-9-2026

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país, como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.
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¡El sábado 19 de septiembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:30 pm, con una jornada de tres apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional.
Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.
En el marco de la continuación de actividades hípicas en el mes de septiembre, la jornada de carreras promete ser espectacular, ya que ahora el nuevo factor de multiplicación del 5y6 promete grandes incentivos.
PRIMERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Forzesco
|13
|Vermelho
|10
|Candoroso
|4
|Skull Trooper
|3
SEGUNDA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Party Prince
|14
|Combination
|10
|Work Time
|3
|Rodrick
|2
|Gran Moto
|1
TERCERA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Divergente
|15
|Gran Canelo
|7
|Ralfcristopher
|4
|Father Love
|4
CUARTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Mo Cuishle
|15
|My Believer Mate
|8
|Ram Power
|7
QUINTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|EmmyArantza
|13
|Catira Mercedes
|9
|Copacabana
|7
|Perijanera
|1
SEXTA VÁLIDA
|EJEMPLAR
|PUNTOS
|Resilience
|11
|Seven Time
|10
|Tapital
|6
|Roberto Erre
|3