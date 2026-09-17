Valencia: Favoritos de la cátedra para el 5y6 nacional a correrse el sábado 19-9-2026

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país, como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

Valencia: Favoritos de la cátedra de la reunión 23

¡El sábado 19 de septiembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:30 pm, con una jornada de tres apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional.

Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

En el marco de la continuación de actividades hípicas en el mes de septiembre, la jornada de carreras promete ser espectacular, ya que ahora el nuevo factor de multiplicación del 5y6 promete grandes incentivos.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Forzesco 13 Vermelho 10 Candoroso 4 Skull Trooper 3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Party Prince 14 Combination 10 Work Time 3 Rodrick 2 Gran Moto 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Divergente 15 Gran Canelo 7 Ralfcristopher 4 Father Love 4

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS Mo Cuishle 15 My Believer Mate 8 Ram Power 7

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS EmmyArantza 13 Catira Mercedes 9 Copacabana 7 Perijanera 1

SEXTA VÁLIDA