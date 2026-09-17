Hipismo

Valencia: Favoritos de la cátedra para el 5y6 nacional a correrse el sábado 19-9-2026

Por

Saúl García
Jueves, 17 de septiembre de 2026 a las 03:20 pm
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Valencia: Favoritos de la cátedra para el 5y6 nacional a correrse el sábado 19-9-2026
@OficialHinava

El Bloque Dearmas cada semana emite, a través de sus publicaciones, la mejor información para las carreras de caballos que se disputan en los óvalos del país, como lo son: La Rinconada y Valencia. Las revistas Gaceta Hípica, Desbocado, Sin Freno y los suplementos de Meridiano Hípico y el Diario 2001, son las publicaciones editadas por esta empresa, que ayudan a los aficionados a ganar en el deporte hípico. Datos Gratis - Gaceta Hípica.

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¡El sábado 19 de septiembre, juega y gana con el 5y6 Nacional en el hipódromo La Rinconada a través de MeridianoBet! Las emociones comienzan a las 01:30 pm, con una jornada de tres apasionantes carreras antes del inicio del 5y6 nacional.

Es una tarde donde la estrategia y la suerte se combinan para llevarte al triunfo. No te quedes por fuera: Sigue la mejor información de los expertos pronosticadores del Bloque de Armas, quienes te darán las claves para acertar y multiplicar tus ganancias.

En el marco de la continuación de actividades hípicas en el mes de septiembre, la jornada de carreras promete ser espectacular, ya que ahora el nuevo factor de multiplicación del 5y6 promete grandes incentivos.

PRIMERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Forzesco 13
Vermelho 10
Candoroso 4
Skull Trooper 3

SEGUNDA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Party Prince 14
Combination 10
Work Time 3
Rodrick 2
Gran Moto 1

TERCERA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Divergente 15
Gran Canelo 7
Ralfcristopher 4
Father Love 4

CUARTA VÁLIDA

EJEMPLAR  PUNTOS
Mo Cuishle 15
My Believer Mate 8
Ram Power 7

QUINTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
EmmyArantza 13
Catira Mercedes 9
Copacabana 7
Perijanera 1

SEXTA VÁLIDA

EJEMPLAR PUNTOS
Resilience 11
Seven Time  10
Tapital  6
Roberto Erre 3

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