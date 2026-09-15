Hinava: Ejemplar importado hará campaña por primera vez en el óvalo carabobeño

El Hipódromo Nacional de Valencia abrirá sus puertas el sábado 19 de septiembre para celebrar la reunión número 23 del año, con un total de nueve competencias que iniciarán a la 1:30 de la tarde.

La octava carrera , quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, se disputará en distancia de 1.300 metros, en un llamado para yeguas de 3 y más años, nacionales o importadas, ganadoras de una carrera (a excepción de pruebas de reclamo). La competencia, pautada para las 4:35 de la tarde, contará con un total de siete ejemplares inscritos.

En dicha prueba aparece inscrita con el número 7 la yegua Catira Mercedes, proveniente del Hipódromo La Rinconada. El ejemplar se convierte en el primer purasangre importado en hacer campaña en el óvalo carabobeño, un hito histórico para la hípica valenciana y será conducida por el jinete profesional Fernando José García.

Catira Mercedes es una yegua alazana de 4 años, hija de Yes We Can en Air Force Blinde por Air Force Blue, nacida en el haras Los Samanes Polo & Racing. Su anterior entrenador fue Deibis Guevara y registra una campaña de una victoria en 15 actuaciones.

En el óvalo valenciano, Catira Mercedes hará vida en el establo del líder de la estadística, Jesús Carfunjol Arteaga, y defenderá los colores del Stud «Excelso», la divisa más ganadora en el Hipódromo Nacional de Valencia.