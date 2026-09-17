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Estos son los retirados de la reunión N° 23 En Valencia 19-09-2026

El Clásico Propietarios Valencianos será el gran atractivo de la tarde sabatina

Por

Abraham Pimentel
Jueves, 17 de septiembre de 2026 a las 12:39 pm
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Estos son los retirados de la reunión N° 23 En Valencia 19-09-2026
@oficialhinava

La reunión número 23 que se celebrará en el Hipódromo Nacional de Valencia, próximo sábado 19 de septiembre, trae como plato fuerte el clásico Propietarios Valencianos, reservado para yeguas de 3 y más años en distancia de 2000 metros. La programación consta de 9 carreras y tendrá como hora de inicio la 1:30 de la tarde.

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En esta ocasión, se ha informado que dos ejemplares no podrán competir en la mencionada reunión 23 del presente año. Esta noticia es relevante para los aficionados y apostadores, ya que la ausencia de estos purasangres puede influir en las expectativas de la carrera y en las estrategias de apuestas.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

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