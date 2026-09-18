Datos de última hora para el Hipódromo Internacional La Rinconada 20-9-2026

Este domingo, en marco de otra gran jornada especial de grandes emociones pautada para la reunión N° 36 de la temporada en La Rinconada, en la cual fueron programadas 14 carreras que incluyen los eventos principales para la edición de los clásicos Victoreado GIII y Lanzarina GII, exclusivo para potros y potras nacionales de dos años y el tradicional juego del 5y6 Nacional desde la novena carrera de la programación dominical.

La pasión del 5y6: El juego de las mayorías

Como es costumbre, el 5y6 Nacional se posiciona como el alma de la jornada sabatina. Para esta reunión, se proyectan dividendos sumamente atractivos, donde se ofrece una recompensa de oro para aquellos analistas y conocedores que logren descifrar el siempre exigente cuadro valenciano. La adrenalina estará a flor de piel desde el momento en que se abran los aparatos en la primera válida.

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Datos de última hora Hipódromo La Rinconada: Datos gratis Meridiano

Believe Andrew (4) - Xtal (1) - Cedsrunner (3). Boiled Milk (5) - Impetuosa (6) - Salomé (7). Mahomes (7) - Abu Pepe (4) - Furetto (1) Gran Feronia (7) - Orolinda (5) - Mía Sophia (2). El Gran Eladio (5) The Last Dance (3) - Bravucón (7). Way Too Much (3) - Alana (7) - Universal Joy (8). Silk Eyes (7) - Abuelo (2) - Look At Daddy (8) Kilimanjaro (4) - King Nysos (8) - Big Sensation (2) Gran Warrior (6) - Louis The Duke (11) - El Gran Seth (10). King Julién (1) - El Gran Barlovento (7) - Maple Grove (6) Aitana Princess (8) - Forever Queen (11) - Fortuna Suprema (10) Toro Salvaje (8) - Rey Joaquín (3) - Invader (1) Spicy Guacamole (4)-Employeeofthemonth (3) - Sizzle (7) Trully You (6) - Beyong Champ (10) - Gran Cumanesa (1)

Fijo: Toro Salvaje (8)

Dato: King Julién (1)

Buen dividendo:Spicy Guacamole (4)

¡Suerte y Gaceta Hípica!