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Datos de última hora para el Hipódromo Internacional La Rinconada 20-9-2026

La mejor información para la jornada dominical en el óvalo de Coche la encuentras aquí

Por

Saúl García
Viernes, 18 de septiembre de 2026 a las 07:00 am
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Datos de última hora para el Hipódromo Internacional La Rinconada 20-9-2026
David Urdaneta

Este domingo, en marco de otra gran jornada especial de grandes emociones pautada para la reunión N° 36 de la temporada en La Rinconada, en la cual fueron programadas 14 carreras que incluyen los eventos principales para la edición de los clásicos Victoreado GIII y Lanzarina GII, exclusivo para potros y potras nacionales de dos años y el tradicional juego del 5y6 Nacional desde la novena carrera de la programación dominical. 

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Datos de última hora Hipódromo La Rinconada: Datos gratis Meridiano 

  1. Believe Andrew (4) - Xtal (1) - Cedsrunner (3).
  2. Boiled Milk (5) - Impetuosa (6) - Salomé (7).
  3. Mahomes (7) - Abu Pepe (4) - Furetto (1)
  4. Gran Feronia (7) - Orolinda (5) - Mía Sophia (2).
  5. El Gran Eladio (5) The Last Dance (3) - Bravucón (7).
  6. Way Too Much (3) - Alana (7) - Universal Joy (8).
  7. Silk Eyes (7) - Abuelo (2) - Look At Daddy (8)
  8. Kilimanjaro (4) - King Nysos (8) - Big Sensation (2) 
  9. Gran Warrior (6) - Louis The Duke (11) - El Gran Seth (10).
  10. King Julién (1) - El Gran Barlovento (7) - Maple Grove (6)
  11. Aitana  Princess (8) - Forever Queen (11) - Fortuna Suprema (10)
  12. Toro Salvaje (8) - Rey Joaquín (3) - Invader (1)
  13. Spicy Guacamole (4)-Employeeofthemonth (3) - Sizzle (7)
  14. Trully You (6) - Beyong Champ (10) - Gran Cumanesa (1)

Fijo: Toro Salvaje (8)

Dato: King Julién (1)

Buen dividendo:Spicy Guacamole (4)

¡Suerte y Gaceta Hípica!

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