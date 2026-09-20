¡Gran golpe en el 5 y 6! Meheble sorprendió y conquistó el Clásico Lanzarina (G2)

La jornada dominical del 20 de septiembre en el óvalo de Coche ofreció 14 carreras en el marco de la reunión 37. En la antesala al tradicional juego del 5 y 6, la atención principal se la llevó la edición 47 del Clásico Victoreado (G3), prueba en la cual el tordillo Kilimanjaro terminó con la victoria tras dominar el trayecto de punta a punta.

La Rinconada:categórica atropellada de Meheble en los 300 metros finales

En la undécima carrera de la tarde se disputó la edición 47 del Clásico Lanzarina (G2), un llamado exclusivo para potrancas de dos años en distancia de 1.200 metros que contó con una nómina de once participantes.

Al indicarse la orden de partida, Princess Defence y Aitana Princess disputaron la delantera desde los primeros metros, mientras que Meheble las escoltó muy cerca durante gran parte del trayecto. Al girar la última curva, la castaña conducida por el jinete Francisco Quevedo ejecutó su avance y concretó una magnífica atropellada a falta de 300 metros para la sentencia. De esta manera, se llevó la victoria con una sólida demostración tras detener el reloj en un tiempo final de 74"3 para los 1.200 metros.

Primer triunfo y dividendo astronómico para el Stud Big Valdi

Este triunfo representó la primera victoria en la campaña pistera para la hija de Champlain en MyGold por Water Poet, nacida y criada en el Haras La Primavera, logro alcanzado en apenas dos presentaciones oficiales.

La pupila del entrenador y de la divisa Stud Big Valdi significó uno de los golpes más grandes de la tarde en el juego del 5 y 6 Nacional, tras abonar un dividendo en taquilla de Bs. 2.754,08 a ganador.