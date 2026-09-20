¡El 5 y 6 Nacional impone nuevo récord este domingo 20-9-2026!

La reunión número 37, celebrada este domingo 20 de septiembre en el Hipódromo La Rinconada, presentó una cartelera de 14 vibrantes competencias. Para esta ocasión, el bloque de las pruebas no válidas para el juego del 5 y 6 Nacional tuvo como plato fuerte la edición 47 del Clásico Victoreado (G3), prueba en la cual se impuso el tordillo Kilimanjaro.

Ganadores de las carreras no válidas en La Rinconada

En la competencia que abrió el telón de la jornada caraqueña se impuso el ejemplar Talentoso, con la monta de Deyker Acosta en yunta con el entrenador Jefferson Rivas. En la segunda carrera, Manchega se llevó la victoria bajo la silla de Winder Véliz y con la preparación de Asdrúbal Rojas.

La tercera prueba tuvo como ganador a Mahomes, conducido por Jaime Lugo Jr. y presentado por Riccardo D'Angelo. Seguidamente, en la cuarta competencia, Starship Gold obtuvo el triunfo con la guía de Rafael Solano y el entrenamiento de David Palencia; la prueba se disputó en distancia de 1.800 metros, con un registro final de 117”1.

La quinta competencia fue para El Gran Eladio, ejemplar que se adjudicó la victoria de forma contundente bajo la conducción de Eglinder Betancourt y la preparación de Óscar González, con un tiempo final de 85”3 para el recorrido de 1.400 metros. La sexta prueba la conquistó la pupila de Jorge Salvador, Universal Joy, la cual contó en esta oportunidad con la fusta Omar Rivas.

En la séptima carrera se impuso, tras una gran atropellada, el ejemplar Abuelo, producto de una acertada conducción de Eglinder Betancourt en combinación con el preparador Gabriel Márquez. Para cerrar el bloque no válido, Kilimanjaro conquistó la edición 47 del Clásico Victoreado con la guía de Winder Véliz; este resultado otorgó al entrenador Germán Rojas su quinto triunfo en este evento selectivo, logro que extendió aún más su marca personal.

Monto récord sellado en la reunión 37

El monto total sellado para el 5 y 6 Nacional alcanzó una nueva cifra récord al llegar a los Bs. 919.244.690,00, con lo que superó la marca previa de Bs.900.437.020,00 registrada el pasado 13 de septiembre de 2026. El pozo a repartir para los boletos con seis aciertos ascendió a Bs. 496.392.132,60, mientras que para los cuadros con cinco ejemplares acertados se dispuso un monto de Bs. 128.694.256,60.