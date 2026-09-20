Caballo importado fue sacrificado en La Rinconada por esta razón

Durante la reunión número 37 en el Hipódromo La Rinconada, precisamente a la altura de la quinta competencia del programa, el ejemplar argentino Tuco Salamanca claudicó a escasos metros de la raya de llegada, como consecuencia de una severa rotura en uno de sus huesos sesamoides. Ante la gravedad del cuadro clínico, los médicos veterinarios del recinto caraqueño procedieron al sacrificio del animal por razones estrictamente humanitarias.

Números de Tuco Salamanca en La Rinconada

El hijo de Equal Stripes en Call Her The Cat, nacido en el Haras Los Prados en la República Argentina; defendió los colores del Stud "Transformers" bajo la preparación del entrenador Fernando Parilli. A lo largo de su paso por las pistas venezolanas, el zaino demostró competitividad y constancia frente a los lotes selectivos del circuito caraqueño. En total, el ejemplar completó 17 actuaciones sobre la arena del óvalo de Coche, trayecto en el cual cosechó 3 victorias, 2 segundos lugares, 1 tercer puesto, 3 cuartos lugares y 1 quinto peldaño.

El lamentable accidente ocurrió en pleno esfuerzo final, cuando el de la divisa "Transformers" disputaba los puestos de vanguardia de la prueba con la monta de José Daniel Calicho.