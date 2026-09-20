La jornada dominical en el Hipódromo La Rinconada inició con un emotivo triunfo en la primera carrera de la reunión número 37. El fusta Deyker Acosta logró el primer lugar sobre la silla del ejemplar Talentoso, tras imponer una sólida estrategia de punta a punta en un recorrido de 1.300 metros.

¡De punta a punta! Deyker Acosta volvió al recinto de ganadores sobre Talentoso

Talentoso tomó la delantera desde el brinco inicial y mantuvo un ritmo firme en la vanguardia durante todo el trayecto. El conducido por Acosta detuvo el reloj en un tiempo final de 81"3 para la distancia de 1300 metros, con lo que aseguró el triunfo ante la persecución del lote. Detrás del ganador, la pizarra oficial la completaron Believe Andrew en la segunda posición, Xtal en el tercer puesto, Midnight Champion ocupó el cuarto lugar, mientras que Visión completó el marcador.

La Rinconada: Deyker rompió la sequía

Este triunfo representó un respiro para Deyker Acosta, quien no visitaba el recinto de ganadores desde el 19 de agosto de 2025, fecha en la que se impuso sobre la yegua Luna Dulce. El caraqueño cortó la racha negativa y abrió con éxito una cartelera hípica de gran jerarquía en el óvalo de Coche, marcada por la disputa de los tradicionales Clásicos Victoreado y Lanzarina.

Por su parte, el castaño que entrena Jefferson Rivas obtuvo la primera victoria de su campaña al cabo de 24 salidas a la cancha. Talentoso es un hijo de Can en Bella Anabella por Chayim, nacido y criado en el Haras La Mulera, perteneciente a la divisa «Cari».