El Hipódromo La Rinconada se vistió nuevamente de gala este domingo 20 de septiembre de 2026 con la disputa de los Clásicos Victoreado (G3) y Lanzarina (G2), competencias destinadas a rendir homenaje a dos íconos del deporte hípico nacional. La jornada inició como de costumbre a la 1:00 p. m. y albergó un total de 14 competencias.

Germán Rojas y Winder Véliz se consagraron en el Clásico Victoreado 2026 con Kilimanjaro

La Rinconada:remate categórico de Kilimanjaro

En la prueba de antesala al juego del 5 y 6 se disputó la edición número 47 del Clásico Victoreado (G3) en distancia de 1.200 metros, un llamado exclusivo para potros nacionales de 2 años. Desde el momento de la largada, el ejemplar Siempre, conducido por Johan Aranguren, tomó la delantera en persecución de Big Sensation y Kilimanjaro.

Al girar la última curva, Kilimanjaro ejecutó su avance por la parte externa y pasó con autoridad para adjudicarse la victoria tras una impecable conducción del jinete Winder Véliz. El pupilo de German Rojas detuvo el reloj en un tiempo final de 73"4 para el recorrido de 1.200 metros. Detrás del ganador, la pizarra oficial la completaron Siempre en el segundo lugar, Big Sensation en el tercer puesto, Niño de Oro en la cuarta casilla, mientras que Kosho cerró el marcador.

El hijo de Roger Rocket en Smartly Bred, nacido y criado en el Haras Los Caracaros, obtuvo la primera victoria de su campaña pistera al cabo de 4 salidas a la cancha, en defensa de los colores del Stud «Rampama».

Germán Rojas extendió su récord histórico en la competencia

Por su parte, el entrenador Germán Rojas extendió aún más su marca histórica en el Clásico Victoreado. El preparador logró su quinta victoria de por vida en esta prueba selectiva, tras sus triunfos con los ejemplares Rey Jorge (2005), Skipper (2013), Quick Mani (2014) y Scooby (2018).