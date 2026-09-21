¡Asi quedaron los resultados del 5 y 6 Nacional el domingo 20-09-2026 en La Rinconada!

Este domingo 20 de septiembre de 2026 se disputó la reunión número 37 del Hipódromo La Rinconada, con una agenda que constó de 14 competencias que iniciaron a la 1:00 de la tarde. En dicha jornada se corrieron las ediciones 47 de los Clásicos Victoreado (G3) y Lanzarina (G2), carreras que abren paso a la nueva generación de potros que harán campaña en el óvalo caraqueño.

Monto sellado y totales a repartir en el 5 y 6 en La Rinconada

El monto total sellado para el 5 y 6 Nacional alcanzó una nueva cifra récord al llegar a los Bs. 919.244.690,00, con lo que superó la marca previa de Bs. 900.437.020,00 registrada el pasado 13 de septiembre de 2026. El pozo a repartir para los boletos con seis aciertos ascendió a Bs. 496.392.132,60, mientras que para los cuadros con cinco ejemplares acertados se dispuso un monto de Bs. 128.694.256,60.

La Rinconada:Resultados de los ganadores en el 5 y 6 Nacional

La prueba que dio inicio al juego de las mayorías (octava carrera en el orden) tuvo como ganador al ejemplar El Gran Sech, conducido por Robert Capriles y con el entrenamiento de Luis Martín. Posteriormente, en la segunda válida para el 5 y 6 Nacional, se consumó la victoria de King Julien, con la silla de Jaime Lugo Jr. y la preparación de Wladimir Sánchez.

En el Clásico Lanzarina, disputado como tercera válida del orden, la yegua Meheble se hizo con la victoria bajo la guía de Francisco Quevedo en yunta con Carlos Luis Uzcátegui. La cuarta válida fue para The Fieldher Jr., con la fusta de Luis Fúnez Jr. y la preparación de Jefferson Rivas.

Por su parte, en la quinta válida, Employeeofthemonth sumó su tercera victoria de forma consecutiva tras contar en esta ocasión con la conducción de Francisco Quevedo y el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui. Finalmente, Truly You bajó la santamaría del 5 y 6 con su triunfo en la prueba de cierre, bajo la conducción de Franklin Puello y la preparación de Carlos Luis Uzcátegui.

Profesionales destacados de la reunión 37 en La Rinconada

En el renglón de los jinetes, hasta cuatro profesionales facturaron por partida doble. Eglinder Betancourt sumó par de fotografías con los ejemplares El Gran Eladio en la quinta carrera y Abuelo en la séptima competencia. Por su parte, Jaime Lugo Jr. hizo lo propio con Mahomes en la tercera prueba en el orden y posteriormente con King Julien en la décima.

Winder Véliz sumó dos triunfos más a su cuenta personal a través de Manchega en la segunda carrera y con Kilimanjaro en el Clásico Victoreado durante la octava competencia. Asimismo, Francisco «El Kid» Quevedo se llevó el Clásico Lanzarina con Meheble y en la duodécima carrera se adjudicó la victoria sobre Employeeofthemonth.

El entrenador Carlos Luis Uzcátegui se erigió como el profesional más destacado de la reunión 37 al sumar un trío de triunfos. Su impecable desempeño incluyó el Clásico Lanzarina con la potranca Meheble, mientras que sus otras dos visitas al recinto de ganadores llegaron a través de los ejemplares Employeeofthemonth y Truly You en la prueba del cierre.

Los tickets ganadores con cinco aciertos fueron un total de 4.686, los cuales ganaron cada uno un monto de Bs. 27.584,56. Mientras que los ganadores con seis aciertos fueron 225, los cuales ganaron un monto de Bs.2.206.192,09