El Hipódromo La Rinconada contó este domingo con la celebración de la jornada hípica 37 del año con una agenda de 14 carreras, donde se disputaron los Clásicos Victoreado (GIII) y Lanzarina (GII) para potros y potras de dos años, donde alcanzaron las victorias los dosañeros Kilimanjaro y Meheble respectivamente.

La Rinconada: Conoce cuál fue la razón por la cual murió Tuco Salamanca (ARG)

En el ciclo de las carreras no válidas, se disputaron un total de ocho carreras desde la 1 de la tarde, donde a la altura de la quinta prueba dominical, se corrió una prueba reservada para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de cinco y más carreras en una prueba de 1.400 metros donde participaron un total de siete purasangres maduros.

La victoria fue para el ejemplar de seis años, El Gran Eladio con la monta del jinete profesional Eglinder Betancourt y presentado por el entrenador Oscar Manuel González para el Stud M&J el cual dejó un tiempo de 85,3 en 1.400 metros y un dividendo de Bs.192,96 a ganador.

En dicha carrera, participó el ejemplar importado Tuco Salamanca (ARG) bajo la monta del aprendiz José Daniel Calicho, el cual no pudo terminar la carrera por una fractura en su Mano Posterior Izquierda cuando realizaba un remate para pelear los primeros puestos en dicha competencia.

Lamentablemente, la lesión fue tan grave, que su propietario, Cristián Viola del Stud Transformer informó que el ejemplar tuvo que ser sacrificado.