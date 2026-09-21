Gustavo Delgado se convierte en el primer entrenador venezolano en lograr esta hazaña

La jornada del sábado en Parx Racing, marcó un hito para la carrera profesional del entrenador zuliano Gustavo Delgado dentro de los Estados Unidos. Con el triunfo de The Puma en el Pennsylvania Derby (G1), el venezolano consolida un hito sin precedentes en el hipismo norteamericano.

Gustavo Delgado para la inmortalidad

El entrenador criollo Gustavo Delgado volvió a tocar la gloria en el hipismo estadounidense, este sábado, tras escribir una página dorada en la hípica internacional al conquistar el Pennsylvania Derby (G1) de la mano del ejemplar The Puma, convirtiéndose en el primer entrenador nacido en Venezuela en alcanzar cuatro victorias Grado 1 en Estados Unidos.

El triunfo de The Puma en Parx Racing consolida una trayectoria legendaria en la hípica norteamericana. Con un remate magistral en los metros finales, el purasangre superó a los favoritos de la carrera, otorgándole a Delgado su cuarto trofeo en la máxima categoría del turf estadounidense.

Con este logro, Delgado agranda un palmarés histórico en suelo norteamericano que incluye:

• Test Stakes (G1) – 2016: Su primer gran impacto de máxima escala con la potra Paola Queen.

• Clark Stakes (G1) – 2020: Una magistral exhibición de resistencia junto al recordado Bodexpress.

• Kentucky Derby (G1) – 2023: La hazaña cumbre del hipismo mundial conquistada con Mage.

• Pennsylvania Derby (G1) – 2026: El histórico cuarto laurel de Grado 1 junto a The Puma.

«Este logro no es solo mío, es de todo mi equipo y de la afición venezolana que siempre apoya», expresó Delgado tras la emblemática victoria. El oriundo del estado Zulia reafirma su lugar en la élite del entrenamiento hípico mundial, dejando en lo más alto el pabellón tricolor.