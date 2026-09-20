Gustavo Delgado histórico en el Pennsylvania Derby 2026

El entrenamiento venezolano firmó una página dorada en la hípica de Estados Unidos. El preparador Gustavo Delgado conquistó la edición 2026 del Pennsylvania Derby (Gr. 1) en Parx Racing con el tresañero The Puma, guiado por el fusta zuliano Javier Castellano. Con este triunfo en la prueba de un millón de dólares, Delgado se convirtió en el primer entrenador venezolano en inscribir su nombre en el historial de este clásico.

Gustavo Delgado hace historia en el Pennsylvania Derby 2026

Una campaña de élite para The Puma

El éxito de The Puma ratifica la efectividad de la yunta criolla en pruebas selectivas de Norteamérica. El hijo de Essential Quality alcanza un historial de dos victorias en un total de siete actuaciones y ganancias que superan los $567.000 dólares. Previo a esta consagración de Grado 1, el prospecto se adjudicó el Tampa Bay Derby (Gr. 3) y escoltó a los mejores tresañeros en el Florida Derby (Gr. 1).

Números históricos de Gustavo Delgado desde su llegada a Estados Unidos

Desde su llegada a Estados Unidos en 2014, Gustavo Delgado mantiene un ritmo arrollador en los principales circuitos. Con más de 313 victorias de por vida, 289 segundos lugares y más de 15 millones de dólares en premios producidos para sus propietarios, Delgado se ha convertido en una referencia para los entrenadores venezolanos.

El preparador venezolano sostiene un paso firme en las pistas de Estados Unidos. El profesional criollo exhibe una efectividad constante en los circuitos más exigentes de Norteamérica, donde acumula triunfos de máxima jerarquía como el Kentucky Derby (Gr. 1) , el Florida Derby (Gr. 1) y el recientemente logrado Pennsylvania Derby (Gr.1)