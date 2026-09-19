Javier Castellano hace historia y empata récord en el Pennsylvania Derby

El fusta venezolano Javier Castellano volvió a escribir su nombre en las páginas doradas del hipismo norteamericano tras conseguir su tercer triunfo en el Pennsylvania Derby. Con esta victoria, el jinete zuliano igualó el récord histórico de la competencia, compartiendo ahora la cima con dos grandes jockeys del hipismo Norteaméricano: Joe Bravo y Mike Smith.

Un empate entre gigantes del hípico estadounidense

El historial de este selecto grupo demuestra la magnitud del logro de Castellano dentro del circuito hípico:

Joe Bravo: Inauguró su seguidilla de éxitos en 1994 a bordo de Meadow Flight, repitió la hazaña en 2003 con Grande Hombre y consolidó su récord en 2008 sobre Anak Nakal. Bravo acumula un impresionante total de 5,760 victorias a lo largo de su trayectoria.

Mike Smith: El Salón de la Fama dominó la competencia en la era reciente tras ganar en 2017 con West Coast, en 2018 junto a McKinzie y en 2022 guiando a Taiba. Smith registra un formidable récord de 5,809 carreras ganadas.

Castellano en la élite de las carreras de caballos

Igualar a figuras del calibre de Bravo y Smith no solo resalta la efectividad de Javier Castellano en eventos de Grado, sino que reafirma su estatus como uno de los jinetes más dominantes en la historia de Estados Unidos. La consistencia del venezolano en los grandes clásicos sigue haciendo historia en las pistas internacionales.