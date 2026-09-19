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Bodacious Bay sorprende y gana el Cotillion Stakes en Parx Racing

Con la monta de Micah J. Husbands y entrenamiento de Saffie Joseph Jr., Bodacious Bay dominó el Cotillion Stakes en Parx Racing

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Meridiano

Sabado, 19 de septiembre de 2026 a las 05:46 pm
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Bodacious Bay sorprende y gana el Cotillion Stakes en Parx Racing

Bodacious Bay da la sorpresa y se impone con autoridad en el Cotillion Stakes de Parx Racing

La potranca Bodacious Bay (#2), guiada magistralmente por el jinete Micah J. Husbands y bajo la preparación de Saffie A. Joseph, Jr., dio la gran sorpresa este sábado 19 de septiembre de 2026 al adjudicarse el prestigioso Cotillion Stakes en el óvalo de Parx Racing, rindiendo un llamativo dividendo a ganador de $12,20. El triunfo resultó aún más significativo al concretarse en su primera salida para sus nuevos propietarios tras ser adquirida recientemente en una compra privada.
 

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Desarrollo de la competencia y parciales de la prueba

Al ordenarse la salida, My Miss Mo (#1), con la conducción de Tyler Gaffalione, saltó a señalar el camino rápidamente. A sus espaldas se acomodó Bodacious Bay (#2), secundada de cerca por Iron Orchard (#5) con Luis Sáez, mientras que la gran favorita de la cátedra, Always a Runner (#4), marchaba contenida en la quinta posición pegada a la baranda interior.

Los primeros tramos del trayecto mostraron un ritmo controlado:

400 metros: 23"4 (My Miss Mo al frente).

800 metros: 47"4.

1.200 metros: 71"4.

1.600 metros: 97"0.

Remate contundente y victoria solvente

Al ingresar al giro de la última curva, Micah J. Husbands llamó a correr a Bodacious Bay, respondiendo de inmediato para adueñarse del liderato con soltura aplastante. Aunque Always a Runner inició un remate firme por el centro de la pista, la pupila de Saffie Joseph, Jr. nunca vio en peligro su ventaja, cruzando la meta con cuatro cuerpos claros de diferencia y estampando un registro definitivo de 1:43"3 (103"3) para los 1.700 metros.

El segundo lugar correspondió a Always a Runner, mientras que Measure, conducida por Manuel Franco, completó la trifecta en el tercer puesto.

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