Jockey venezolano llega a 600 triunfos en Norteamérica

El jinete venezolano Samuel Marín alcanzó este sábado 19 de septiembre de 2026 un hito memorable en su carrera profesional al conquistar su primera victoria en el emblemático hipódromo de Belmont Park. La hazaña tuvo lugar durante la quinta carrera de la jornada a bordo del ejemplar Titan Ready, un triunfo determinante con el que el fusta criollo llegó oficialmente a la destacada cifra de 600 victorias en Norteamérica.

Crecimiento constante y evolución en las pistas norteamericanas

Desde su arribo a los Estados Unidos en 2022, la trayectoria de Samuel Marín ha mantenido una curva ascendente caracterizada por la constancia y el trabajo continuo en los diferentes circuitos hípicos:

2022: 22 triunfos durante su etapa inicial de adaptación.

2023: 75 victorias, consolidando su presencia en el medio.

2024: 98 conquistas, bordeando el centenar de foto-finish.

2025: 211 triunfos, consagrándose en la élite de los fustas.

2026: Mantiene un ritmo arrollador encaminado a superar nuevamente las 200 fotos en el año.

Consolidación en los grandes escenarios del hipismo

Ganar en un óvalo de la categoría de Belmont Park ratifica la madurez y la destreza conductiva de Marín frente a los mejores profesionales del circuito. Su capacidad para administrar las energías de Titan Ready en los tramos decisivos demostró la calidad técnica que lo ha convertido en una firma cotizada por entrenadores y propietarios.

Con apenas unos años de campaña en el hipismo estadounidense, Samuel Marín continúa afianzando su nombre entre los jinetes latinoamericanos más destacados. Si mantiene esta efectividad en recintos de máxima exigencia, se proyecta como una de las fustas llamadas a protagonizar las grandes pruebas del calendario en las próximas temporadas.