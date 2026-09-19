¡Récord en Valencia! El 5 y 6 de Hinava superó los Bs 160 millones en el monto sellado

La reunión número 23, celebrada este sábado 19 de septiembre en el Hipódromo Nacional de Valencia, presentó una cartelera de nueve vibrantes competencias. El momento estelar de la jornada fue la victoria de la campeona Stella Cadente en el Clásico Propietarios Valencianos (Versión Yeguas), triunfo con el cual la estrella local sumó su quinta victoria consecutiva.

HINAVA: Ganadores de las pruebas no válidas

1.ª Carrera (1.200 metros): Se impuso el ejemplar Bombazo , bajo la conducción del jinete Ender Graciel y el entrenamiento de Henfrick Alayón. Detuvo el cronómetro en 75” exactos (1:15.0) y rindió un dividendo a ganador de Bs. 237,86 .

2.ª Carrera (1.200 metros): Tuvo como ganadora a la gran favorita Another Legacy , con la monta de Ender Graciel y la preparación de Juan Carlos Pérez. Marcó un tiempo final de 76” exactos (1:16.0) y abonó Bs. 110,00 a ganador.

3.ª Carrera (2.000 metros) – Clásico Propietarios Valencianos (Yeguas): La favorita Stella Cadente cumplió con los pronósticos. La pupila de Jesús Carfunjol Arteaga se vino de punta a punta y extendió su racha a cinco victorias seguidas con un tiempo final de 131”3 (2:11.3); dejó un dividendo en taquilla de Bs. 252,11 a ganador.

Nuevo monto récord sellado en Valencia durante la reunión 23

El monto sellado para el juego del 5y6 Nacional alcanzó una nueva cifra récord al llegar a Bs. 169.310.960,00, con lo que superó los Bs. 157.354.175,00 registrados el pasado 29 de agosto.