Como se ha hecho costumbre en las últimas semanas en el Hipódromo La Rinconada, las pruebas selectivas dicen presente nuevamente. En esta oportunidad se disputarán los clásicos Victoreado (G3) y Lanzarina (G2), rindiéndole homenaje a dos ejemplares que son leyenda de nuestro hipismo. La jornada está pautada para iniciar a la 1:00 p. m. y consta de 14 competencias.

La Rinconada:Constructor White al acecho de un récord histórico en el Clásico Lanzarina

A la altura de la undécima carrera —tercera válida para el juego del 5y6— se disputará la edición número 47 del Clásico Lanzarina (G2). El llamado es para potrancas nacionales de 2 años en distancia de 1200 metros, con una nómina de 11 participantes.

En la lista de inscritas aparece con el número siete la potranca Moon White, la cual será conducida por Johan Aranguren y presentada por Gabriel Márquez. Cabe resaltar que Moon White es una hija de Constructor White en Mother, por Ruffalex, nacida y criada en el Haras Urama.

El semental Constructor White —fallecido en enero del año pasado en las instalaciones del Haras Urama— era un hijo del campeón estadounidense Tapit en Lovely Regina. Entre sus productos más destacados figuran Bunker,Lemon White, Winter Wonderland y Mo Cuishle.

La Rinconada:Constructor White va por el desempate

Dos de los descendientes de Constructor White ganaron las ediciones 44 y 45 del Clásico Lanzarina: Mo Cuishle y Winter Wonderland, ambas hermanas completas por la yegua Micaela Forever.

De lograr la victoria en esta ocasión con Moon White, Constructor White se convertirá en el semental más ganador de esta prueba. Con este triunfo superaría a Inland Voyager, semental que obtuvo dos victorias consecutivas con My Little Doll y Amor Viajero en los años 1994 y 1995, respectivamente.