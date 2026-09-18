Cada semana el principal óvalo del país tiene la participación de cientos y cientos de purasangres de carrera a lo largo de programas de pruebas comunes, Condicionales de Reclamo, Condicionales Especiales, Copas, Trofeos, y Clásicos de grado y Clásicos de alcance Internacional donde muchas veces, pareciera que son los mismos ejemplares.

La Rinconada: Esta es la cantidad de caballos purasangres que hace vida en La Rinconada

Este jueves, el presidente de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, Julio León Heredia mediante un video informativo donde daba a conocer que realizaban una jornada de vacunación a los purasangres de carreras con la formula “FLUVAC INNOVATOR 6” para la prevención de varias enfermedades equinas a los purasangres.

El máximo dirigente del ente nacional hípico informó que la vacuna, previene a los ejemplares de:

Encefalomielitis Equina (Variantes Este, Oeste, y venezolana).

Rinoneumonitis Equina (EHV-1 y EHV-4).

Influenza Equina (Virus Tipo A2).

Tétanos (a través de toxoide tetánico).

A el total de la población de purasangres de carrera que están alojados en el óvalo de Coche, que alcanza la cantidad de 1.054 purasangres de carreras activos en las 34 cuadras ubicadas en el recinto hípico y que están divididas en cuatro parcelas individuales para la independencia y autonomía de cada entrenador de purasangres.