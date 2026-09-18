Conozca a la nueva generación de jinetes aprendices de La Rinconada

Esta semana en el hipódromo La Rinconada se llenó de esperanza y nuevas caras con el inicio de enseñanzas de los nuevos aprendices de jinete en el principal óvalo del país, un grupo de 13 aspirantes, 12 muchachos y una yoqueta forman parte de lo que sería el inicio de la nueva camada de jinetes aprendices en el óvalo caraqueño.

La Rinconada: Conozca a la nueva generación de jinetes aprendices

Con la presencia del director de la reiniciada escuela de jinetes de La Rinconada, el jockey retirado Miguel Blanco, ganador del Clásico Internacional Gran Premio Simón Bolívar GI de 1994 con el ejemplar Salt Lake por delante del campeón Ristre, los aspirantes a jinetes aprendices tuvieron su primera oportunidad de escuchar las indicaciones de un entrenador y montar puros de carrera sin ayuda ni acompañamiento.

La nueva camada está integrada por jóvenes de distintos estados del país que previamente tuvieron inicios en los óvalos de Rancho Alegre, Valencia y Paraguaná y un grupo pequeño que inició en el mismo óvalo caraqueño que incluye a la joven amazona Emily Romero, la cual ha estado en la cuadra de la entrenadora Jessenia Romero.

“Acabamos de realizar una vuelta en reves de trote, estoy muy emocionada, estaba dando la mitad d la vuelta y se me iban a salir las lágrimas de la emoción, quiero darle las gracias a la entrenadora Jessenia Romero porque, desde que llegué a su cuadra me ha apoyado y siempre ha estado conmigo a la par”.

Los nombres de los nuevos aspirantes a jinetes aprendices en La Rinconada son; Edinsón Mendez de Paraguaná, Yoneiker Guevara de Caracas, Yangel Pinto, (Paraguaná), Keiner Lugo, (Rancho Alegre), Víctor Torrealba de Caracas, E. Dugarte, (Paraguaná), Leonardo Machado, (Paraguaná), Jesús Chirinos (Ciudad Bolívar), Leonardo Calzadilla (Rancho Alegre) y Miguel Ángel Villa.