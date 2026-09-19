Estos son los retirados de la Reunión N°23 en Valencia 19-09-2026

Este sábado 19 de septiembre el Hipódromo Nacional de Valencia confeccionó una programación de nueve carreras correspondiente a la reunión número 23 de la temporada 2026, con una selectiva: El Clásico "Propietarios Valencianos" , en su versión para yeguas y distancia de 2.000 metros, mientras que el atractivo del 5y6 Nacional comenzará en la cuarta competencia.

Hinava: Retirados Reunión 22

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), en esta ocasión dio a conocer el viernes, un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

Meridiano: Motivos de los retiros en Valencia

De acuerdo con la información publicada por el INH, estos fueron los motivos:

Sexta carrera: Ram Power: Retirado por Estado presentar Fiebre

Séptima carrera: Matemática Epistaxis Unilateral Izquierda