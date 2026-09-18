La Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (SUNAHIP) realizó este jueves una serie de inspecciones enmarcadas en el plan «Haras al Día» en el estado Aragua; con este despliegue, el organismo ratificó su compromiso con el desarrollo del hipismo nacional.

Plan 'Haras al Día' blinda la genética purasangre en el estado Aragua

El despliegue, a cargo del departamento de Stud Book de Venezuela, inició en las instalaciones del Haras La Primavera. Allí se formalizó el registro genealógico de dos ejemplares foráneos —uno proveniente del Haras La Orlyana (Anzoátegui) y otro del Haras El Centauro (Carabobo)—, además de certificar la producción del año 2025 del propio establecimiento, conformada por 22 purasangre de carrera.

Bajo estrictos controles de seguridad y trazabilidad, a cada ejemplar se le realizó la reseña descriptiva y fotográfica, la colocación del microchip identificatorio y la toma de muestras biológicas (ADN) destinadas a los estudios genéticos de paternidad.

En la segunda parte de este despliegue, el personal se trasladó al Haras Montesano, ubicado también en la entidad aragüeña, donde se atendió a una partida de 4 ejemplares purasangre nacidos en el año 2025 bajo los mismos estándares de control.

Por su parte, el propietario del Haras Montesano, José Luis Miglietti, expresó su agradecimiento por la visita institucional. “Me contenta saber que están haciendo visitas, ya que son importantes para el reconocimiento y el apoyo a la cría dentro de la hípica nacional”, manifestó.

En los próximos días, la SUNAHIP llevará este plan a nuevos haras del territorio nacional para continuar certificando la trazabilidad de cada camada y preservar la transparencia en las futuras generaciones de la hípica venezolana.