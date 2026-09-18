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Este es el primer retirado para este domingo en La Rinconada 20-09-2026

La información fue dada a conocer mediantes las redes sociales del Instituto Nacional de Hipódromos

Por

Abraham Pimentel
Viernes, 18 de septiembre de 2026 a las 04:33 pm
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Este es el primer retirado para este domingo en La Rinconada 20-09-2026
José Antonio Aray

El Hipódromo La Rinconada vuelve a vestir sus mejores galas este fin de semana con la disputa de los clásicos Victoreado (G3) y Lanzarina (G2), pruebas destinadas a homenajear a dos iconos del deporte hípico. La jornada iniciará a la 1:00 p. m. y albergará un total de 14 carreras.

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En esta ocasión, se ha informado que un ejemplar no podrá competir en la mencionada reunión 37 del presente año. Esta noticia es relevante para los aficionados y apostadores, ya que la ausencia de estos purasangres puede influir en las expectativas de la carrera y en las estrategias de apuestas.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

El Instituto Nacional de Hipódromos anunció mediante sus cuentas en las distintas plataformas de sus redes sociales, el único retirado de la reunión 37 hasta el momento.

La Rinconada Motivo del retiro:

1er Carrera Cedsrunner #3 retirado por claudicación del miembro posterior izquierdo

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