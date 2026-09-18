Las pruebas de grado continúan en el Hipódromo La Rinconada. Este domingo, los clásicos Victoreado (G3) y Lanzarina (G2) encabezan una atractiva jornada de 14 competencias en tributo a dos grandes leyendas del hipismo venezolano. La primera carrera del programa se correrá a la 1:00 p. m.

La duodécima carrera representa la cuarta válida en el orden oficial. El llamado es para caballos nacionales e importados de 4 y más años, ganadores de 3 y 4 carreras (a excepción de competencias de reclamo en Venezuela). La prueba iniciará a las 6:00 p. m. en distancia de 1.300 metros.

La Rinconada: ¡Anda como una hojilla y promete abonar un buen dividendo en la cuarta válida!!

Esta competencia consta de una nómina de 8 ejemplares inscritos. Entre ellos destacan Invader, Pan de Azúcar y Rey Joaquín como los máximos aspirantes al triunfo. Sin embargo, Toro Salvaje ha sonado con fuerza durante las últimas horas; cuenta con excelentes ejercicios previos que lo acreditan para llevarse la victoria y abonar un jugoso dividendo en una prueba que promete ser pareja y emocionante.

Sus aprontes más recientes en La Rinconada

Según la hoja de ejercicios de la División Nacional de Tomatiempos publicada en las redes sociales del Instituto Nacional de Hipódromos, el ejemplar Toro Salvaje registró los siguientes pasos:

12 de septiembre: 15,3 - 30,1 - 45 - 58,3 - 71,1 (1.000 metros) / Paró en 83,1 los 1.200 m y 96,2 los 1.400 m. En segunda vuelta, fue movido y respondió al desplazarse por el centro de la cancha.

5 de septiembre: 14,3 - 26,2 - 38,1 (600 metros) / Paró en 62,3 los 800 m y 76,3 los 1.000 m. En segunda vuelta corrió muy cómodo, con un remate destacado al cruzar la raya.

Ajuste final en La Rinconada: