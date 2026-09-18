Anota las claves para armar la polla dominical en La Rinconada domingo 20-9-2026

La polla hípica se consolida como una de las modalidades de apuesta más fascinantes y dinámicas en el universo de las carreras de caballos. A diferencia de otros juegos de azar, esta variante deportiva acumulada exige a los participantes una mezcla de audacia y análisis técnico.

El objetivo es claro: seleccionar ejemplares con potencial de victoria que no figuren como los grandes favoritos de la revista especializada (Gaceta Hípica). A través de una serie de competencias, generalmente seis válidas, los jugadores suman puntos en busca del premio mayor o acumulado.

El sistema de puntuación y sus variantes: La Rinconada

Existen dos rutas principales para participar en la polla. La primera abarca la totalidad del programa de carreras, mientras que la segunda se concentra exclusivamente en el ciclo del 5y6 nacional. En ambas modalidades, la ubicación de los ejemplares en la pizarra oficial dicta la fortuna del apostador.

Orientación exclusiva: La selección de los especialistas

El equipo de expertos de Meridiano Web ofrece hoy una perspectiva distinta para la jornada de este domingo 6 de septiembre en el Hipódromo La Rinconada. Esta orientación se fundamenta en un trabajo de campo exhaustivo, con visitas directas a la arena y reportes de cancha actualizados. El enfoque se centra en purasangres que, si bien no ocupan el primer lugar en los pronósticos de la "Biblia del Hipismo", la Gaceta Hípica, poseen las condiciones físicas para dar el salto al recinto de ganadores.

A continuación, presentamos la recomendación estratégica para la polla del 5y6: