¡Sorpresa en el reestreno! Conozca quién conquistó la carrera inaugural del nuevo Belmont Park

El nuevo hipódromo de Belmont Park, ubicado en Long Island (condado de Nassau), reabrió sus puertas este viernes tras una remodelación que alcanzó los 1.000 millones de dólares. La prueba central de la programación de reestreno es la Jockey Club Gold Cup (G1), en la cual destaca como principal figura el japonés Forever Young, considerado por muchos el mejor caballo del mundo en la actualidad.

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La competencia que subió el telón de la cartelera fue un llamado para yeguas de 3 y más años (no ganadoras) en distancia de 2.000 metros sobre pista de grama, con una bolsa a repartir de 150.000 dólares en premios y una nómina de 10 participantes.

Al abrirse el aparato de salidas, la prueba se tornó en una lucha entre Fancy N´Flight, Miss Snaffles y One Bad Habit durante gran parte del trayecto. Sin embargo, al girar la última curva, estos ejemplares cedieron terreno; oportunidad que aprovechó Lisa Joy, la cual hizo efectiva su atropellada por líneas internas bajo la conducción de Antonio Fresu para protagonizar un emotivo final en la reapertura de Belmont Park.

Lisa Joy dejó un tiempo final de 2:02.11 en distancia de dos kilómetros y además otorgó un dividendo de $26,72 a ganador, $12,86 a placé y $8,22 a show. La yegua de origen británico fue presentada por Claude R. McGaughey III. El resto de la pizarra la completaron Sister Jean en el segundo lugar y Osmosis en el tercer puesto.