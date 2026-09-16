En aumento las cifras recaudadas durante la segunda sesión del Libro 1 en Keeneland

Este martes cerró la segunda sesión de las prestigiosas Subastas de Yearlings de septiembre en Keeneland con un monto récord por encima de los 79 millones de dólares, de los cuales 23 ejemplares de un año alcanzaron el millón de dólares o más.

Hijo de Into Mischief y Gun Runner marcaron la pauta

Dos potros en la jornada de subasta de un año de Keeneland, celebrada este martes, alcanzaron la cifra sobre los 3 millones de dólares durante la segunda sesión, cuando un potro hijo de Into Mischief se vendió por 3,7 millones de dólares a White Birch Farm, propiedad de MV Magnier y Peter Brant, convirtiéndose así en el caballo más caro de la subasta durante los dos primeros días. Es medio hermano de Mo Town, ganador de una carrera de Grado 1 y semental.

Mientras que un hijo de Gun Runner fue vendido por 3,1 millones de dólares a Amo Racing USA, que es hermano completo del ganador de Grado 1, Locked. Consignado por Eaton Sales, que se convierte en el segundo más alto de las dos primeras sesiones.

Números se consolidan en Libro 1

El martes, último día del prestigioso Libro 1, Keeneland vendió 111 potros de un año por 79.630.000 dólares, un 6,25 por ciento más que en la segunda sesión del año pasado, cuando 111 caballos alcanzaron los 74.945.000 dólares. El precio medio de 717.387 dólares aumentó un 6,25 por ciento con respecto a los 675.180 dólares del año pasado, y la mediana de 550.000 dólares igualó la cifra de la sesión correspondiente de 2025.

En total, 208 caballos han generado 151,4 millones de dólares, un aumento del 5 % con respecto a los 144.185.000 dólares del año pasado por la venta de 217 caballos. El precio promedio de 727.885 dólares aumentó un 9,55 % con respecto a los 664.447 dólares de 2025, mientras que la mediana de 600.000 dólares se sitúa un 9,09 % por encima de los 550.000 dólares del año pasado.

El Libor 2 de la subasta de septiembre comienza este miércoles a las 11:00 a. m. hora venezolana.