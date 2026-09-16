Reaparece caballo ganador de grado después de 565 días sin correr

Este miércoles comienza otra semana de carreras en el hipódromo de Churchill Downs, con una cartelera de nueve competencias sin corte selectivo, con varias carreras donde reaparecen varios ejemplares que tuvieron destacada campaña en pruebas de grado.

Churchill Downs: Retorno de un ganador clásico

La cuarta carrera de la programación ha sido reservada para un claiming de $71,000 en distancia de 1,700 metros, donde acudieron a la cita siete ejemplares adultos, entre ellos el entrenado por Doug O'Neill para el Purple Rein Racing, J B Strikes Back, que es el gran atractivo de la prueba.

Este hijo de Goldencents posee una campaña selectiva destacada, donde resalta su valioso triunfo en el Laffit Pincay Jr. Stakes (G2) en Santa Anita, mostrando una velocidad inicial temible y una gran capacidad para sostener el ritmo en la distancia.

Tras medirse contra los mejores de su generación y ausentarse por 565 días, regresa a los primeros planos. Este tordillo baja drásticamente de agrupación a un lote de Claiming (reclamo), lo que equilibra la balanza a su favor.

Churchill Downs: El pronóstico de la prueba

Tomando en cuenta su clara superioridad jerárquica y el alivio de grupo, nuestro pronóstico da como gran favorito a J B Strikes Back. Si logra tomar una buena partida con Luan Machado, su velocidad natural debería imponer condiciones desde el arranque en la arena de Churchill Downs. Como principal enemigo surge el lote que intente capitalizar un desgaste temprano, pero la clase del ganador de grado será difícil de batir en esta oportunidad.