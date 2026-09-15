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Hija de Curlin media hermana de Mind Control fue vendida por $1.95 millones

Hoy se lleva a cabo la segunda sesión del primer libro en Keeneland

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Darwin Dumont
Martes, 15 de septiembre de 2026 a las 03:12 pm
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Hija de Curlin media hermana de Mind Control fue vendida por $1.95 millones
Hip 220 Curlin en Feel The Fire (Foto Keeneland Sales)

La emblemática subasta selecta de yearlings de Keeneland comenzó este lunes su actividad. A lo largo de 12 días consecutivos, el famoso ring comercial recibirá a 4,650 ejemplares de un año, piezas seleccionadas que buscarán comprador antes de iniciar su campaña como corredores en el año 2027.

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El Hip 220 es media hermana de Mind Control (Stay Thirsty), ganador de 11 carreras en 29 presentaciones con ganancias de $2,071,834. Triunfos que incluyen la Cigar Mile Handicap (G1), H. Allen Jerkens Stakes (G1) y Hopeful Stakes (G1) y múltiples triunfos en carreras de Grado 2 y 3.

La oferta final de 1,95 millones de dólares fue por Whisper Hill Farm de Mandy Pope, presentada por Hill 'n' Dale en Xalapa, criada en Kentucky por Red Oak Stable. El boleto fue firmado por Todd Quast, gerente general y director de carreras de Whisper Hill Farm.

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