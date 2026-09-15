Kikito D’Angelo con triplete pelea la estadística del Sunshine Meet en Gulftream Park

El pasado domingo en el hipódromo de Gulfstream Park, cerró la segunda semana de acción del Sunshine Meet con una programación de nueve carreras donde la legión venezolana hizo de las suyas con seis victorias, cinco de ellas por parte de Leonel Reyes Ramos, y cuatro de esas carreras, fueron ganadas por entrenadores criollos, tres por medio de José Francisco D’Angelo.

Estados Unidos: Kikito D’Angelo con triplete pelea la estadística del Sunshine Meet

La primera de las victorias de D’Angelo del domingo llegó en la tercera competencia de la jornada, en un Maiden Claiming de $28.500 para potros de dos años donde triunfó con el dosañero Awesome Noah y Leonel Reyes Ramos en el lomo con un crono de 1:06.24 en 1.100 metros en arena y generó $5.80 a ganador.

Luego, en la quinta carrera, en un Maiden Special Weight de $60.000 para ejemplares de tres y más años, ganaría con Ciborio, en un tiempo oficial de 1:41.32 para 1.670 metros y con dividendo de $6.00 a ganador.

Por último, en la sexta competencia del domingo en Hallandale Beach, se disputó un Claiming de $25.000 donde se tomaría la foto el ejemplar Oxar, en lo que fue el tercer triunfo de José Francisco D’Angelo con Leonel Reyes Ramos con un tiempo oficial de 1:41.96 en recorrido de 1.670 metros con un pago de $3.40 a ganador.

Con estas tres victorias, el entrenador venezolano suma cinco victorias en el naciente Sunshine Meet y se coloca segundo en la estadística de victorias, solo superado por Saffie Joseph y Carlos David, quienes tienen seis lauros cada uno.