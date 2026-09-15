Hijo de Into Mischief rompe la taquilla con una venta de $3.7 millones

Este lunes se dio el martillazo de salida a la Subasta de Septiembre de Keeneland, el mercado de yearlings más importante del sector. Durante un ciclo ininterrumpido de 12 días, se ofrecerá un catálogo de 4,650 potros de un año que se prepararán para irrumpir en los principales hipódromos desde el 2027.

Keeneland Sales: Potro hijo de Into Mischief fue la vedette de la jornada

Durante la segunda sesión del primer libro de ventas de septiembre de yearlings Keeneland Sales, el Hip 242 cautivó todas las miradas en el ring de ventas, tras alcanzar el precio récord entre los dos primeros días con una venta de $3,700,000.

Este hijo de Into Mischief en Grazie Mille (Bernardini), es medio hermano del ganador de grado 1 y semental Mo Town, que se convirtió en el nuevo récord de la subasta de potros de un año de Keeneland.

El MV Magnier, de Coolmore, y White Birch Farm, de Peter Brant, bajaron el martillo por 3,7 millones de dólares durante la segunda sesión de la subasta, celebrada el 15 de septiembre. Este potro fue consignado por Glennwood Farm Inc.