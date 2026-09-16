¡Gun Runner al poder! Hermano completo de Locked se vende por 3.1 millones de dólares

Este lunes inició la prestigiosa Subasta de Septiembre de Keeneland, la vitrina de yearlings más grande del mundo. Durante 12 días seguidos, 4,650 potros de un año buscarán dueño. Este martes concluyó la segunda sesión del Libro 1, donde nace el futuro del hipismo; los campeones de las pistas a partir de 2027.

Keeneland Sales: Hermano completo de Locked cautivó las miradas

El hermano completo de Locked, marcado con el Hip 313 hijo de Gun Runner en Luna Rosa por Malibú Moon, fue el segundo caballo en superar la marca de los 3 millones de dólares el martes, al ser vendido a AMO Racing por 3.1 millones de dólares.

Locked, es un ganador de 6 carreras en 11 presentaciones con ganancias de $1,911,825. Entre sus triunfos Grado 1, están el Santa Anita Handicap y la Breeders’ Futurity. Además de la Cigar Mile Handicap y Woodward Stakes (G2).

Además de Locked, el hijo de Luna Rosa también es medio hermano de SP Code (Tiz the Law), mientras que su madre es una Malibu Moon, mitad de Gabby's Golden Girl (Medaglia d'Oro) y Always a Princess (Leroidesanimaux {BRZ}).

Fue criado en Kentucky por Rosa Colasanti y puesto a la venta el martes por Eaton Sales.

El cruce Gun Runner / Malibu Moon ha tenido un éxito rotundo, produciendo también a Always a Runner, ganadora del Kentucky Oaks (GI) de este año, y a su hermana Forever Carina. El mismo cruce es responsable de Sierra Leone, ganadora del Breeders' Cup Classic (GI).