Llega el evento del año en México: La edición LXXXI del Handicap de Las Américas (G1)

Se adelantan los preparativos para la edición 81 del Handicap de Las Américas (G1), la carrera con más tradición en el Gigante de Sotelo que se correrá el próximo 19 de septiembre. Un total de 14 ejemplares ha sido nominado para la carrera más emblemática de la hípica mexicana.

Handicap de Las Américas llega a su edición 81

El Hipódromo de las Américas, que fue inaugurado el 6 de marzo de 1943, el Gigante de Sotelo presenta el Hándicap de las Américas en su edición 81, este sábado 19 de septiembre. La carrera más renombrada para los caballos de raza Pura Sangre en México, desde 1942, cuando tuvo lugar la primera edición y Molto Bene fue el ganador, hasta Claramont, que fue el vencedor de la pasada temporada.

Un total de 14 ejemplares fueron inscritos para este evento mexicano, para la edición LXXX Handicap de las Américas (GI) para ejemplares de tres y más años, en distancia de 1.800 metros sobre pista de tierra.

Además del evento principal, se corre el XXVI Clásico Gran Zar (G1) y el XXVII Handicap de las Estrellas (G1).

Ejemplares más destacados de la hípica mexicana

Entre sus ganadores históricos destaca Gay Dalton, primer ejemplar en conquistar el Handicap en dos ocasiones consecutivas, en 1944 y 1945. También sobresale Diamante Negro, único caballo que ha conseguido tres victorias, en 2014, 2015 y 2016. Este año Claramont (USA) ganador de la pasada edición busca meterse en el libro de los récords, como doble ganador.

Estos son los siguientes en este orden de salida:

Trajano (Cuadra San Jorge). Bjorn Asquifar (USA) (Cuadra GIO). Geripork (USA) (Rancho Acosta). Animal Crown (USA) (Cuadra A.M.C.). Empire Crown (USA) (Cuadra Los Agaves). Lodyto Race (Cuadra Irish). Honor T.H. (USA) (Cuadra Tehuantepec). Rey Asquifar (Cuadra Marlu). Jackpot (Cuadra San Isidro). Oli Asquifar (USA) (Rancho La Soledad De Álvarez). Claramont (USA) (Cuadra El Embarcadero). Bucefalus Asquifar (USA) (Rancho La Soledad De Álvarez). RM Acorazado (USA) (Cuadra Sosa AGS). Yamamoto (Cuadra San Jorge).

Al cierre de esta nota, el hipódromo de Las Americas, no han publicado el programa oficial de la jornada especial de este sábado 19 al corriente.