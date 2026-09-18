¡Atención al 5y6! Ex corredora de Florida promete sacudir la quinta válida en La Rinconada

Las pruebas de grado continúan en el Hipódromo La Rinconada. Este domingo, los clásicos Victoreado (G3) y Lanzarina (G2) encabezan una atractiva jornada de 14 competencias en tributo a dos grandes leyendas del hipismo venezolano. La primera carrera del programa se correrá a la 1:00 p. m.

¡Atención al 5y6! Excorredora de Florida promete sacudir la quinta válida en La Rinconada

La decimotercera carrera del programa fue asignada a un llamado para yeguas nacionales e importadas de 4 y más años, ganadoras de 3 y 4 carreras (a excepción de competencias de reclamo en Venezuela). Dicha prueba corresponde a la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional y se disputará en distancia de 1.300 metros.

En una competencia donde la yegua Employeeofthemonth luce como la máxima candidata a llevarse la victoria, surge Spicy Guacamole como una enemiga de poder. La tordilla proveniente del establo de José Francisco D’Angelo arribó a la caballeriza de Óscar Manuel González y presenta una serie de ejercicios que bastan para augurar un estreno triunfal en suelo venezolano.

La hija de Valiant Minister en Savingtime, nacida en el estado de Florida, posee un récord de 4 triunfos, 7 segundos y 5 terceros en un total de 26 salidas a la cancha.

Destacada en los ejercicios de La Rinconada

Dentro de los ejercicios más destacado de Spicy Gauacamole, según la División Oficial de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos, figuran los siguientes: