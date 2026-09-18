Hipismo

¡Atención al 5y6! Ex corredora de Florida promete sacudir la quinta válida en La Rinconada

Sus ejercicios la dejaron lista para entrenarse de manera triunfal en Venezuela

Por

Abraham Pimentel
Viernes, 18 de septiembre de 2026 a las 06:29 pm
Agregar a Meridiano en Seguir en Google Discover
¡Atención al 5y6! Ex corredora de Florida promete sacudir la quinta válida en La Rinconada
José Antonio Aray

Las pruebas de grado continúan en el Hipódromo La Rinconada. Este domingo, los clásicos Victoreado (G3) y Lanzarina (G2) encabezan una atractiva jornada de 14 competencias en tributo a dos grandes leyendas del hipismo venezolano. La primera carrera del programa se correrá a la 1:00 p. m.

NOTAS RELACIONADAS

¡Atención al 5y6! Excorredora de Florida promete sacudir la quinta válida en La Rinconada

La decimotercera carrera del programa fue asignada a un llamado para yeguas nacionales e importadas de 4 y más años, ganadoras de 3 y 4 carreras (a excepción de competencias de reclamo en Venezuela). Dicha prueba corresponde a la quinta válida para el juego del 5y6 Nacional y se disputará en distancia de 1.300 metros.

En una competencia donde la yegua Employeeofthemonth luce como la máxima candidata a llevarse la victoria, surge Spicy Guacamole como una enemiga de poder. La tordilla proveniente del establo de José Francisco D’Angelo arribó a la caballeriza de Óscar Manuel González y presenta una serie de ejercicios que bastan para augurar un estreno triunfal en suelo venezolano.

La hija de Valiant Minister en Savingtime, nacida en el estado de Florida, posee un récord de 4 triunfos, 7 segundos y 5 terceros en un total de 26 salidas a la cancha.

Destacada en los ejercicios de La Rinconada

Dentro de los ejercicios más destacado de Spicy Gauacamole, según la División Oficial de Tomatiempos del Instituto Nacional de Hipódromos, figuran los siguientes:

  • 14 de agosto: 24,1 - 36,1 - 48,1 (800 metros) / Paró en 62,2 los 1.000 m y 79,3 los 1.200 m. Corrió al tiro, cómoda y en excelente forma. Fue el tercer mejor trabajo entre 44 esa jornada.

  • 24 de julio: 14 - 25,3 - 36,4 (600 metros) / Paró en 49 los 800 m, 61,1 los 1.000 m y 79 los 1.200 m. Lució en gran forma a la par del poni; registró el mejor trabajo de los 68 realizados ese día.

  • 17 de julio: 13,2 - 26,1 - 38,1 (600 metros) / Paró en 50,4 los 800 m y 63,1 los 1.000 m. Corrió apareada y con doble toque; finalizó como el quinto mejor trabajo entre 94 esa mañana.

Tag de notas

Seguir en Google News

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?