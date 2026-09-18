Este es el cuadro sugerido de bajo costo para el 5y6 nacional del domingo en La Rinconada

El éxito en el 5y6 Nacional no siempre depende de una inversión masiva. En muchas ocasiones, la precisión y el estudio de los detalles superan a la fuerza del talonario.

Diseñar un cuadro económico y ganador depende de la precisión al elegir los candados o líneas de la jornada. Encontrar ejemplares con superioridad profesional ante sus lotes o con una óptima adaptación a la pista alivia el presupuesto de cualquier apostador. Este domingo, la cartelera consta de 14 llamados sumamente parejos con una selectiva de grado de alto nivel.

La gran atracción de la jornada, además del tradicional 5y6 Nacional, es la celebración de 14 competencias se corren este domingo 20 de septiembre que corresponden a la reunión número 37 de la temporada en La Rinconada. Una jornada de alto nivel con la disputa de la edición XLVII del Clásico Victoreado GIII y del Clásico Lanzarina GII para potros y potras nacionales de dos años en recorrido de 1.200 metros.

Recuerde que un cuadro bien pensado, aunque sea de menor precio, tiene las mismas oportunidades de alcanzar los seis aciertos si cuenta con el respaldo de la información veraz que caracteriza al Bloque de Armas.

Sugerencia de cuadro económico (La Rinconada - domingo 20 de septiembre)

Esta propuesta se enfoca en la máxima reducción de costos a través de dos bases sólidas, ideal para el apostador que busca eficiencia:

1ra Válida (9.ª carrera): (6) (10)

2da Válida (10.ª carrera): (1) - (6) - (7)

3ra Válida (11.ª carrera): (8) - (1) - (10)

4ta Válida (12.ª carrera): ( 8) línea

( 5ta Válida (13.ª carrera): (3) línea

6ta Válida (14.ª carrera): (6) - (10)

Se les recuerda que el factor multiplicador es por (35) lo que resulta que este cuadro tiene un valor a cancelar de Bs. 1.260