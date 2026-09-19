"La reina del Cabriales" no perdona: Stella Cadente dictó cátedra en el Clásico Propietarios Valencianos

La tarde de este sábado 19 de septiembre, en el Hipódromo Nacional de Valencia, se disputó el Clásico Propietarios Valencianos (Versión Yeguas), competencia previa al inicio del 5y6 Nacional. La prueba formó parte de la reunión número 23 del año en el óvalo carabobeño y se corrió en distancia de 2.000 metros.

La reina del óvalo no perdona: Stella Cadente dictó cátedra en el Clásico Propietarios Valencianos

En una nómina que reunió a cinco participantes, la gran favorita Stella Cadente no defraudó y se adjudicó una contundente victoria ante sus rivales de turno.

Desde el momento de la partida, la pupila de Jesús Carfunjol Arteaga hizo gala de su velocidad y se apoderó del comando. Queen Of South la presionó durante gran parte del trayecto, mientras Lady Rossy accionaba a la expectativa. Sin embargo, la campeona valenciana sacó la casta al girar la última curva y mantuvo la ventaja para resistir la embestida final de Lady Rossy, quien debió conformarse con el segundo puesto. El tiempo final de la prueba fue de 131”3 (2:11.3) para los 2.000 metros.

Sigue la racha victoriosa en Valencia

Con este triunfo, la hija de Great Hunter en Loose Star (nacida en el Haras Los Samanes Polo & Racing) dejó su récord en 13 victorias tras 32 salidas a la pista. Esta victoria representa la quinta foto de manera consecutiva para la defensora de los colores del Stud «Excelso».

El marcador oficial de la carrera finalizó de la siguiente manera: