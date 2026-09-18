Hinava: conozca la cantidad de purasangres de carreras que hay en Valencia

El Hipódromo Nacional de Valencia tiene actividad dos veces seguidas al mes con la participación de cientos y cientos de purasangres de carrera a lo largo de programas de pruebas comunes, Condicionales de Reclamo, Condicionales Especiales, Copas, Trofeos, y Clásicos donde muchas veces, pareciera que son los mismos ejemplares y que este sábado llega a su reunión del año.

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Este jueves, el presidente de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos, Julio León Heredia mediante un video informativo donde daba a conocer que realizaban una jornada de vacunación a los purasangres de carreras con la formula “FLUVAC INNOVATOR 6” para la prevención de varias enfermedades equinas a los purasangres.

El máximo dirigente del ente nacional hípico informó que la vacuna, previene a los ejemplares de:

Encefalomielitis Equina (Variantes Este, Oeste, y venezolana).

Rinoneumonitis Equina (EHV-1 y EHV-4).

Influenza Equina (Virus Tipo A2).

Tétanos (a través de toxoide tetánico).

A el total de la población de purasangres de carrera que están alojados en los óvalos de Caracas y Valencia hacen un total de 1.319 purasangres de carreras activos y en el recinto del Cabriales hay una población de 265 ejemplares haciendo campaña.