The Puma gana el Pennsylvania Derby con Javier Castellano y Gustavo Delgado

The Puma conquista el Pennsylvania Derby con una obra de arte de Javier Castellano y hace historia con Gustavo Delgado

El tresañero The Puma (#6) se impuso con autoridad este sábado 19 de septiembre de 2026 en el Pennsylvania Derby (G1) disputado en el óvalo de Parx Racing. Con una conducción magistral e impecable del fusta zuliano Javier Castellano, el pupilo de Gustavo Delgado ejecutó una maniobra clave antes del giro final para dominar la competencia y resistir la arremetida de Further Ado (#7) por el centro de la pista.

Desarrollo y parciales de la competencia

Desde la partida, Ponder and Dream (#11) con Mychel Sánchez salió a buscar el comando, presionado intensamente por Talk to Me Jimmy (#5) (Rubén Silvera) y Sassmaster (#9) (Tyler Gaffalione), cubriendo los primeros 400 metros en un rápido 23"1. Para ese momento, el favorito de la carrera, Further Ado (#7) con Flavien Prat, marchaba cuarto, mientras que The Puma accionaba contenido en la octava casilla.

Camino a los 800 metros, fraccionados en 47"3, Talk to Me Jimmy tomó las riendas del lote. Sin embargo, al aproximarse al giro de la última curva se produjo la jugada decisiva de la carrera: mientras Further Ado quedaba comprometido por la baranda con bastante tráfico, Castellano movió con precisión por el centro de la cancha, desplazando de viaje para tomar el control de la prueba al paso de los 1.200 metros en 72".

Tensa recta final y triunfo histórico

En la recta de las emociones, Castellano exigió a fondo a The Puma para mantener el paso, conteniendo el fuerte remate de Further Ado, que debió conformarse con el escolta. Los 1.600 metros se registraron en 96"3 y el tiempo final para los 1.800 metros fue de 109" (1:49"10) exactos.

Este triunfo representa la tercera victoria de Javier Castellano en el Pennsylvania Derby, tras haberlo conseguido anteriormente con Timber Reserve (2007) y Connect (2016). Por su parte, Gustavo Delgado se convirtió en el primer entrenador venezolano en inscribir su nombre en el historial de este prestigioso clásico de Grado 1.