Bucefalus Asquifar se lleva la edición 81 del Handicap de Las Américas (G1)

Este sábado se disputó la edición 81 del Handicap de Las Américas (G1), la carrera con más tradición en el Gigante de Sotelo, en la cual el caballo americano se queda con esta competición y se convierte es el nuevo campeón del Gigante de Sotelo.

Bucefalus Asquifar es el nuevo campeón del Gigante de Sotelo

El Handicap de Las Américas (G1) que se corre en distancia de 1,900 metros, el importado Bucefalus Asquifar, con el jinete José Andrés Guerrero, aprovecha el puesto de salida para apoderarse de la punta, a su mejor estilo, para dominar a sus rivales desde el vamos.

Bucefalus Asquifar, sin tener oposición, sería desde el timbre inicial, en el tope de la recta final respondió de inmediato al comando de su piloto para llevarse la victoria destrozando cualquier aspiración de sus perseguidores, en corno de 1:59.4.

El entrenado de Juan Carlos Ruiz Periba, hijo de Instagrand en Moon and Star por Orb, se convierte en el tresañero número 12 en conquistar la máxima prueba hípica de México. Representa los colores de Rancho La Soledad de Álvarez.

Segundo quedó Yamamoto con Luís Jiménez, luego RM Acorazado con la monta de Joel Domínguez y Trtajano, arriba cuarto.