El sábado, Belmont Park tendrá una jornada de cuatro carreras de grado

Este fin de semana, el circuito de Belmont Park, New York, que corresponde al meeting de otoño, tendrá una programación de lujo con la disputa de cinco pruebas de grado, entre viernes y sábado, que incluyen dos clasificatorias que pertenecen a la Serie de la Breeder’s Cup Challange.

Belmont Park: Cuatro pruebas de grados a disputarse

La cartelera del sábado 26 de septiembre será la estelar del fin de semana en Nueva York, con una jornada de once competencias, entre ellas cuatro pruebas de grados, que incluyen dos pruebas que otorgan puesto directo para las Breeders’ Cup.

La jornada comienza a las 12:05 p.m. hora venezolana y culmina a las 5:54 p.m. con el último stakes de grado programado. Este es el cronograma de las selectivas de este día:

Gallant Bloom Stakes (G2), de $250,000 en 1,300 metros en pista de arena para hembras de 4 y más años, programada para la cuarta.

Vosburgh Stakes (G3) de $250,000 en 1,400 metros en arena para machos de 3 y más años. Se corre en la novena y otorga una plaza a la BC Sprint (G1) de 2 millones de dólares.

Joe Hirsch Turf Classic Stakes (G1), con 500 mil dólares en metálico en 2,400 metros en pista de grama, es la décima de la jornada y otorga un lugar a la Breeders' Cup Turf (G1).

Flower Bowl Stakes (G2), de $500,000 en 2,000 metros en pista de grama, cierra la programación sabatina.

Destacamos que en la jornada del viernes 25 de septiembre está programada el Beldame Stakes (G2), que es la primera carrera de graded stakes de cinco durante el fin de semana.

Esta prueba atrajo a cinco yeguas de 3 y más años, que se disputarán una bolsa de $250.000 en distancia de 1.800 metros en pista de arena. Esta competencia inicia a la 1:47 p.m.