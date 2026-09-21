“Piensan en Big”: La hazaña de este domingo del Stud Big Valdi en La Rinconada

El trabajo detrás de un Haras o un Stud solo puede verse a vox populi por medio de los resultados en las carreras y si, esos resultados son las victorias, son aún, más llamativos para el mantenimiento y crecimiento del mismo, como pasa en la temporada anual del turf nacional en el óvalo de Coche.

La Rinconada: La hazaña de este domingo del Stud Big Valdi

El propietario del Stud Big Valdi, Luis Valdivieso celebró este domingo la consecución de cuatro victorias por medio de sus ejemplares a través de dos entrenadores (Jorge Salvador y Carlos Luis Uzcátegui) respectivamente.

La primera de ellas llegó en la sexta carrera no válida por medio de la yegua importada Universal Joy (USA) con la monta del jinete aprendiz Omar Rivas y Jorge Salvador en el entrenamiento, la cual corrió la distancia de 1.200 metros en 74,3 y generó un pago de Bs.308,52 a ganador.

La segunda victoria llegaría en una de las selectivas de la tarde dominical, en el clásico Lanzarina GII para potras nacionales de dos años, con Meheble, presentada por Carlos Luis Uzcátegui y la monta del jockey profesional Francisco Quevedo nacida en el Haras La Primavera.

Por su parte, en la 13 carrera y quinta de las válidas del 5y6 Nacional, conseguirían la victoria por medio de Employeeofthemont (USA) con la conducción de Francisco Quevedo nuevamente para Carlos Luis Uzcátegui en recorrido de 1.300 metros con un tiempo de 79 flat.

Por último, en la 14 y última válida del 5y6 Nacional, completaría el póker de triunfos por medio de otra importada Trully You (USA) y la silla del jinete profesional Franklin Puello con un tiempo de 74 en 1.200 metros.