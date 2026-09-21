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Mira las sentidas palabras del dueño del Godolphin tras la muerte de su hermano menor

El jeque Mohammed, gobernante de Dubái rindió un homenaje personal a su hermano en un mensaje en X

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Darwin Dumont
Lunes, 21 de septiembre de 2026 a las 02:22 pm
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Mira las sentidas palabras del dueño del Godolphin tras la muerte de su hermano menor
Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum del Godolphin

Medios internacionales, propietarios de grandes divisas, directivos de varios hipódromos de Europa han manifestado las condolencias a la familia Al Maktoum, hípicos por excelencia que han aportado a esta industria turfística.

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Una figura prominente de los Emiratos Árabes Unidos, su legado excepcional se extiende a lo largo de décadas de aportaciones al país y ha tenido un efecto duradero en el deporte, la hípica y las competiciones de caballos. Su vida estuvo marcada por el compromiso y la entrega a su nación, dejando un legado que será un componente relevante de la historia deportiva y nacional de los Emiratos Árabes Unidos.

El jeque Ahmed, hermano menor del jeque Mohammed, gobernante de Dubái y fundador de Godolphin, fue anunciado por la Corte del Gobernante, que declaró 10 días de luto en todo el emirato. El jeque Mohammed rindió un homenaje personal a su hermano en un mensaje en X.

El mensaje dice:

Que Dios tenga misericordia del jeque Ahmed bin Rashid Al Maktoum... Que Dios tenga misericordia de ti, hermano mío... Has llegado ante un Señor generoso y grande... Te ausentas de nuestra vista, pero no de nuestras oraciones y corazones, Ahmed. Que Dios te haga morar en la amplitud de sus jardines del Paraíso... Y que nos inspire a nosotros y a tus seres queridos la paciencia y el consuelo... Y en verdad somos de Dios, y hacia Él retornamos”.

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