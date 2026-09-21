El hermano más joven del propietario del Imperio Godolphin fallece a los 76 años

La noticia que recorre el mundo es la sensible pérdida del jeque Ahmed bin Rashid Al Maktoum, propietario del poderoso Mtoto y de otros barcos estrella, incluido el exitoso Addeybb; falleció el 21 de septiembre a la edad de 76 años.

Propietario del poderoso Mtoto

El jeque Ahmed, hermano menor del jeque Mohammed, gobernante de Dubái y fundador de Godolphin, fue anunciado por la Corte del Gobernante, que declaró 10 días de luto en todo el emirato. El jeque Mohammed rindió un homenaje personal a su hermano en un mensaje el X.

Mtoto, caballo entrenado por Alec Stewart para el jeque Ahmed, se destacó en la década de 1980 con sus colores amarillo y negro. Ganó importantes carreras en Gran Bretaña como el Coral-Eclipse (1987), Eclipse y King George VI and Queen Elizabeth Stakes (1988). Fue segundo en el Prix de l'Arc de Triomphe en una carrera reñida.

Tras retirarse en 1989, fue un exitoso semental, padre de campeones como Shaamit, Celeric y Presenting, este último destacado en carreras de obstáculos en Gran Bretaña e Irlanda.

El jeque Ahmed cosechó un éxito considerable en Gran Bretaña e Irlanda, incluyendo victorias en carreras clásicas con Wassl en las Dos Mil Guineas Irlandesas (G1), Possessive Dancer en las Oaks Irlandesas (G1) y Ameerat y Elmalka en las Mil Guineas (G1).

Su caballo más conocido en los últimos años fue Addeybb, quien ganó el Champion Stakes (G1) de 2020 y tres carreras de grupo 1 en Australia para la cuadra de William Haggas.

Información traducida para su lectura del Racingpost.com