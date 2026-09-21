Durante la transmisión de la exitosa reunión número 37 en el Hipódromo La Rinconada, las autoridades del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) dieron a conocer importantes novedades orientadas a modernizar las instalaciones del óvalo de Coche. El proyecto contempla la incorporación de atracciones comerciales y recreativas diseñadas para promover el disfrute del espectáculo hípico en un ambiente de confort para las familias venezolanas.

El Hipódromo La Rinconada alista importantes novedades para el público asistente

Entre los servicios habilitados de manera inmediata destacan diversos kioscos de comida y bebidas distribuidos en las áreas públicas. Estas opciones gastronómicas buscan elevar la calidad de la atención al aficionado y ofrecer una estancia amena durante el desarrollo de las jornadas dominicales de carreras.

Modificaciones y sorpresas en la agenda de fin de año en La Rinconada

Sin embargo, el anuncio más relevante para la comunidad hípica y el público en general es la inauguración de un moderno parque infantil pautada para el próximo mes de noviembre. La directiva del INH formalizó este plan con el firme propósito de sumar espacios de esparcimiento que incentiven la asistencia por parte de la familia al emblemático recinto hípico capitalino.

Con estas reformas de infraestructura, el principal óvalo del país busca consolidarse no solo como la casa de las grandes competencias pisteras, sino también como un punto de encuentro sociocultural de referencia en Caracas. Las autoridades aspiran a captar nuevos visitantes de la ciudad capital y de distintas regiones del interior del país, para garantizar una experiencia de entretenimiento integral a todos los asistentes.