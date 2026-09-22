Breeders’ Cup: Santa Anita se activa con cuatro carreras clasificatorias

Este viernes abre sus puertas el hipódromo de Santa Anita Park, que albergará 19 días de competencias que corresponden al Fall Meet. La jornada del sábado denominada Goodwood Day cuenta con dos carreras clasificatorias para la Breeders’ Cup al igual que para la cartelera del domingo 27 de agosto.

Breeders’ Cup: Forged Steel y El Potente buscan su cupo el sábado

El sábado 26 de septiembre, se corre el Goodwood Stakes (G1) donde el ganador obtiene una plaza automática para la Breeders' Cup Classic (G1). Desde el inicio de la Breeders' Cup Challenge Series en 2007, dos caballos han ganado esta carrera y posteriormente la Breeders' Cup Classic. Mucho Macho Man lo hizo en 2013 y Accelerate en 2018.

En esta prueba Forged Steel viene por la desquita tras su derrota en la Pacific Classic (G1), tras una victoria por nueve cuerpos en la Hollywood Gold Cup (G2) y un quinto en la Suburban Stakes (G2).

Mientras que en el City of Hope Mile (G2) que da una plaza a la Breeders’ Cup Mile. Esta prueba, cuando se conocía como la Milla del Roble, El Potente, surge como el rival a derrotar, tras cuatro figuraciones de sus cinco carreras desde noviembre pasado.

Destaca su victoria en el Thunder Road Stakes (G3) el 7 de febrero; luego siguió con una ajustada derrota ante Final Boss en el Frank E. Kilroe Mile (G2). Más recientemente, en el Del Mar Mile (G2), donde lideraba a la altura de la recta final, terminó tercero detrás de King of Gosford y Detain.

Breeders’ Cup: Maximum Bourbon y Majestic Oops buscan su cupo el domingo

Maximum Bourbon viene de caer derrotado por una nariz en el Bing Crosby Stakes (G1), ante Listenupshance con la monta de Emisael Jaramillo. El castrado de 4 años había salido victorioso en el St. Matthews Stakes en Churchill Downs el 30 de abril, su primera carrera con Philip D'Amato, y ganó tres de cinco en 2026. Esta prueba clasifica al ganador para la Breeders' Cup Sprint.

Mientras que Majestic Oops va en el Zenyatta Stakes (G2) luego de un cuarto lugar en el Clement L. Hirsch (G1) el 1 de agosto, tras una sorpresiva victoria en el Azeri (G2) que le dio su primer triunfo en una carrera de grado. Además, tiene un tercer lugar en el Apple Blossom (G1) y el Shawnee (G2) antes de su última derrota.

Esta prueba clasifica automáticamente para la Breeders' Cup Distaff. Recordamos que esta prueba antes se denominó Lady’s Secret Stakes, luego cambiada a Zenyatta tras los triunfos de esta en tres años consecutivos, 2008 a 2010.

Que posteriormente, Beholder, miembro del Salón de la Fama de las Carreras, igualó la hazaña al ganar tres veces seguidas la Zenyatta Stakes, de 2013 a 2015.