Santa Anita Park inicia el Fall Meet este viernes con ocho carreras

El inicio de esta temporada de otoño en Santa Anita Park comienza este viernes y prosigue con la celebración del Goodwood Day este sábado 26 de septiembre, que reúne siete stakes de grado, cuatro de ellas clasificatorias para la Breeders’ Cup Challange Series.

Santa Anita Park abre sus puertas este viernes

La temporada de otoño en Santa Anita Park, comprende 19 días, que inicia con el Goodwood Day, que se celebrará el sábado 26 de septiembre, y combinará una jornada de carreras espectacular.

Cinco carreras stakes encabezan la cartelera del sábado inaugural, incluidas dos carreras clasificatorias para la Breeders' Cup Challenge Series.

El Goodwood Stakes (G1) de 300.000 dólares ofrece una plaza automática en la Breeders' Cup Classic, mientras que el City of Hope Mile (G2) de 200.000 dólares enviará a su ganador directamente a la Breeders' Cup Mile.

La cartelera continúa con el Eddie D Stakes (G2) de $200,000, el John Henry Turf Championship (G2) de $200,000 y el John C. Harris Stakes (G3) de $100,000.

Clasificatorias para la Breeders’ Cup

El domingo 27 de septiembre, trae dos oportunidades más de "Gana y entra" a Santa Anita. El Santa Anita Sprint Championship (G2) de $200,000 ofrecerá un codiciado cupo automático para la Breeders' Cup Sprint, mientras que el Zenyatta Stakes (G2) de $200,000 tendrá entrada automática para la Longines Breeders' Cup Distaff.