¡Te sorprenderás! Conoce a los entrenadores venezolanos con más victorias en carreras de grado en Estados Unidos

A tres meses del cierre de la temporada 2026, los entrenadores venezolanos continúan destacándose en competencias de Graded Stakes. Con el campeonato de criadores programado para finales de octubre, que culmina el año con las pruebas de Grado 1 más relevantes en Estados Unidos, los profesionales criollos mantienen su protagonismo en el ámbito internacional.

La juventud se impone

La lista de los entrenadores más ganadores de carreras de grado dentro del territorio de los Estados Unidos es Jorge Delgado, sobrino del Derby winner, Gustavo Delgado. Que en su haber tiene un triunfo en el G1 Alabama Stakes con el ejemplar Power Squeeze 2024.

Conoce la lista en Estados Unidos:

Jorge Delgado (11): Un G1; tres G2 y siete G3. Antonio Sano (9): Seis G3 y tres G2. Gustavo Delgado (8): Cuatro G1; tres G3 y una G2. José Francisco D’Angelo (8): Tres G1 y G3; dos G2. Manuel Azpúrua (6): cinco G3 y un G2. Manuel Medina (6): tres G2 y G3. Leo Azpúrua Jr. (5): Tres G2 y dos G3. Juan Carlos Ávila (5): Tres G3 y dos G2. (Dos G1 en el Caribe) José Garoffalo (3): Dos G2 y un G3. Víctor Barboza Jr. (3): Dos G3 y un G2. José Camejo (2): Un G3 y G2. Juan Arias (2): Dos Grado 1 (Derby de Kentucky y Preakness Stakes con Cañonero II) Eduardo Azpúra Sr. (1) en el G1 del Pan American Handicap con Mi Selecto (1989). Rodolfo García, un G3 Suwannee River Stakes.

Es importante señalar que Gustavo Delgado, además, es ganador de cinco carreras Grado 1 de la Serie Hípica del Caribe, para un total de 13 carreras de Grado a nivel internacional, que lo convierten en el mayor ganador de toda la historia.