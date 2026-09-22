Stickupwithoutagun con la monta del jinete venezolano se lleva el stakes de $50 mil

Una jornada de cuatro stakes le dio brillo a la cartelera de este lunes en el hipódromo de Finger Lakes, dentro de una programación de nueve competencias en la cual el jinete venezolano Christopher Elliott Bracho se lleva los honores en el último stakes celebrado en la tarde newyorkina.

Christopher Elliott selectivo en New York

La séptima carrera de la programación del lunes en Finger Lakes, fue reservada para el Ontario County Stakes de $50 mil en una distancia de 1,200 metros en pista de arena, en la cual el potro de tres años Stickupwithoutagun lució su gran condición bajo la monta de Christopher Elliott, quien le brindó su experiencia para lograr el triunfo.

Stickupwithoutagun, es propiedad de Goldfarb, Sanford J., Kantarmaci, Ilkay and Koshanostra Stables, que entrena Ilkay Kantarmaci. Este hijo de McKinzie se ubicó detrás de la velocidad en los primeros metros de carrera, para avanzar con fuerzas en el tope de la recta final para conseguir este triunfo en crono de 1:12.82.

Stickupwithoutagun, con este triunfo suma cuatro en campaña global de 10 presentaciones y producción de $222,730 en el banco para sus conexiones.

Elliott Bracho continúa con sus compromisos este miércoles en este mismo circuito. El jinete venezolano firmó la monta de Stjames y North Straight para Rachel Selles, y estará sobre Extravagant, presentado por Robert Falcone Jr.