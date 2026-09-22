Agentes de inmigración apresan a jinete venezolano en Estados Unidos

El hipismo venezolano ha sido sacudido la mañana de este martes con el conocimiento del encarcelamiento del jinete profesional venezolano Luis Ramón Rodríguez por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el estado de New México en un control de seguridad.

Estados Unidos: Agentes de inmigración apresan a jinete venezolano

La mañana de este martes, el jinete profesional venezolano Luis Ramón Rodríguez informó en su cuenta personal de la red social Facebook que había sido detenido por autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en un punto de control en el condado de Las Cruces, en Nuevo México, Estados Unidos.

«A toda mi familia, amigos y a todos los que me conocen: quiero que sepan que acabo de ser detenido por las autoridades de inmigración en el control de seguridad en Las Cruces, Nuevo México. Me han informado que me trasladarán a El Paso, Texas. En este momento, estoy tratando de contactar a mi abogado y resolver esta situación. Quería publicar esto para que todos sepan dónde estoy y qué está sucediendo. Agradezco sinceramente sus mensajes, oraciones y apoyo durante este momento difícil. Luis Ramón Rodríguez». Escribió el látigo criollo en su muro de publicaciones.

Rodríguez comenzó a realizar campaña en Estados Unidos y ha acumulado un total de 410 victorias, con 458 segundos y 536 terceros en poco más de 4.500 montas realizadas, y ha generado casi 7 millones de dólares a lo largo de 15 años de experiencia en ese país.

Actualmente, cumple campaña en el meeting de Albuquerque y en lo que va del 2026 había conseguido 31 victorias en 266 montas realizadas, mientras que en el meeting antes mencionado llevaba diez triunfos y poco ´más de $150.000 en dinero producido.