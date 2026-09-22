La coincidencia de las últimas victorias de Luis Francisco Martin con el 5y6 Nacional

La tarde del domingo 20 de septiembre del año en curso, se realizó en el hipódromo La Rinconada, la reunión hípica número 37 de la presente temporada, donde se disputaron un total de 14 carreras, y dos de ellas, fueron los clásicos de grado Victoreado (GIII) y Lanzarina (GII), para potros y potras nacionales de dos años.

La Rinconada: La coincidencia de las últimas victorias de Luis Francisco Martin en el 5y6 Nacional

En la última reunión dominical, se cumplió con una jornada de 14 carreras, donde el juego del 5y6 Nacional se activo a partir de la novena competencia, la cual se reservó para caballos nacionales e importados de tres y cuatro años, perdedores, en una distancia de 1.200 metros, donde corrieron un total de 13 purasangres.

La victoria de la prueba fue para el ejemplar de cuatro años, El Gran Sech con la monta del campeón Robert Capriles y el entrenamiento de Luis Francisco Martín para los colores del Stud Alvajos-Sech con un tiempo oficial de 73,1 y un dividendo de Bs.540,32 a ganador.

Para El Gran Sech fue su primera victoria luego de diez presentaciones, es un producto de cuatro años, del semental Thunder Ridge en Siren’s Assault por War Front, nacido en el Haras Los Caracaros.

Por su parte, para el entrenador Luis Francisco Martin es su primera victoria del año y de la presente temporada, desde el pasado 23 de noviembre del 2025, donde consiguió la fotografía con el purasangre Rey Saturno y la monta de Yonkleiver Díaz en una prueba de 1.300 metros y dejó un tiempo de 81,3 con pago de Bs.709,94 a ganador.

Cabe destacar que las últimas dos victorias del entrenador Luis Francisco Martín han sido en una primera válida del 5y6 Nacional.